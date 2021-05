Os casos de Covid-19 em crianças estão aumentando em algumas regiões da Bolívia, assim como em mulheres grávidas, em meio ao aumento da terceira onda que vem deixando as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) sob pressão e gerando uma escassez de oxigênio medicinal.

No Hospital da Criança, na cidade de La Paz, sede do Governo, 25 crianças estiveram internadas desde a última semana de abril até quarta-feira, disse à Agência Efe, o diretor do local, Dr. Alfredo Mendoza.