Os casos globais de Covid-19 aumentaram nesta terça-feira para 31,1 milhões, após as confirmações de 272 mil novas infecções nas últimas 24 horas, enquanto as mortes subiram para 962.008, de acordo com o último boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O continente americano soma 15,6 milhões de casos. Em seguida vem o Sul da Ásia com 6,2 milhões, e a Europa, com 5,2 milhões, concentrando mais de 80% de casos positivos confirmados no planeta.