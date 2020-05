A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira que o número de casos de infecção pelo novo coronavírus chegou a 4,69 milhões, enquanto os óbitos em decorrência da Covid-19 subiram para 315.131.

De acordo com os dados apresentados hoje, a quantidade de novos contágios, que vinha estabilizada em 80 mil e no domingo superou pela primeira vez os 100 mil, segue em tendência de alta, ficando perto de repetir a quantidade de dois dias atrás.

As Américas seguem sendo a região mais afetada, com 2,08 milhões de casos de infecção; seguida da Europa, que apresenta 1,89 milhão, e do Oriente Médio, com 346 mil.

De acordo com as contas da OMS, os Estados Unidos term o maior número de casos, seguido por Rússia, Reino Unido, Brasil e Espanha. A agência, no entanto, admitiu preocupação com as situações de Índia e Peru, que estão perto de superar a marca de 100 mil infecções.

No planeta, são 1,93 pessoas curadas da Covid-19, enquanto o número de pessoas atualmente em estado grave é de 45 mil, o que representa cerca de 2% dos casos ativos. EFE

abc/bg