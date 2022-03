A onda de casos de covid-19 ligados à variante ômicron na China e em outros países do leste asiático fez com que a curva global de contágios semanais pelo coronavírus subisse novamente, após cinco semanas de declínio, de acordo com o relatório epidemiológico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira.

De 7 a 13 de março, a OMS contabilizou 11,4 milhões de novos casos no mundo, 8% a mais do que na semana anterior, embora no caso das mortes (43 mil) tenha havido uma diminuição de 17%.