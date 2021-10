20 out 2021

EFE Genebra 20 out 2021

Cerca de 2,7 milhões de casos de covid-19 foram contabilizados no mundo na semana passada, uma leve redução de 4% com relação aos sete dias anteriores, enquanto as mortes caíram apenas 2%, o que mostra uma estabilização da pandemia de covid-19 após várias semanas em tendência de baixa.

Esta é a sétima semana consecutiva de baixa nos casos e mortes, embora com uma notória desaceleração, já que nas semanas anteriores houve quedas de até 9% nas infecções, de acordo com os dados fornecidos nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS).