A Argentina continua sofrendo as consequências da segunda onda da pandemia do coronavírus, com números de contágio que atingiram seu recorde na quinta-feira com 41.080 novos casos, apesar das restrições atuais e com um desafio no horizonte: sediar a Copa América.

O torneio continental está programado para começar no dia 13 de junho e, embora inicialmente o local fosse dividido entre Colômbia e Argentina, Bogotá ficou de fora devido à situação sanitária e social que atravessa e espera-se que toda a organização caia sobre a responsabilidade dos argentinos, onde se estuda a forma de realizar o evento.