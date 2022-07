A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta quinta-feira que o planeta contabilizou, pelo menos, 5,7 milhões de casos de covid-19 no período de 4 a 10 de julho, o que representa aumento de 6% na comparação com a semana anterior, a quinta consecutiva com alta no indicador.

A informação consta no boletim epidemiológico da semana de número 100 desde o início da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus.