Os casos de miocardite e pericardite registrados em alguns vacinados contra a covid-19, principalmente, jovens, têm sido leves e responderam bem aos tratamentos convencionais, como anti-inflamatórios, anunciou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Os benefícios das vacinas de RNA mensageiro compensam os riscos, ao reduzir as hospitalizações e as mortes de pessoas infectadas por essa doença", aponta comunicado do Comitê Assessor Global de Segurança das Vacinas da OMS (GAVCS).