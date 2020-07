A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira que o número de casos do novo coronavírus no mundo chegou a 10,71 milhões, enquanto que os mortos estão em 517.337 até o momento.

Atualmente, o número de infecções diárias é de aproximadamente 186 mil, com probabilidade de ultrapassar o pico de 190 mil casos registrados no dia 28 de junho. Já as mortes relatadas entre ontem e hoje são cerca de 4,5 mil.