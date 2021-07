Os casos globais do novo coronavírus subiram 11,5% na semana passada, com aumentos de dois dígitos em quase todas as regiões, e o mundo, de acordo com alerta feito nesta segunda-feira pela chefe da unidade técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a covid-19, Maria Van Kerkhove, vive um momento "muito perigoso" da pandemia.

"Após 18 meses, é uma situação muito preocupante", frisou a especialista americana, durante encontro nas redes sociais, onde ela destacou que as mortes nos últimos sete dias também aumentaram, embora de forma mais moderada (1%).