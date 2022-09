O presidente do Peru, Pedro Castillo, enviou uma carta ao novo presidente do Congresso, José Williams, por meio da qual o felicitou por sua recente eleição à frente do Legislativo e o convidou a uma reunião no Palácio de Governo.

"Cumprindo com minha palavra, estendo o convite para que vença o Peru”, escreveu Castillo hoje em sua conta no Twitter, onde compartilhou a carta enviada a Williams, militar reformado e legislador do partido opositor Avança País, que na segunda-feira foi eleito presidente do Congresso, após a aprovação da moção de censura contra sua predecessora, Lady Camones.