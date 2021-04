O candidato de extrema esquerda Pedro Castillo se consolidou como o mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais realizadas no domingo no Peru, obtendo até o momento 16,29% dos votos válidos com 52,14% da apuração concluída.

Atrás do professor escolar, que protagonizou uma arrancada nas últimas semanas, três candidatos de direita disputam a segunda posição, que garante a presença no segundo turno: o economista Hernando de Soto, a ex-congressista Keiko Fujimori e o empresário Rafael López. Em briga apertada, De Soto conta com 13,49% dos votos, enquanto Fujimori soma 12,89% e López, 12,88%.