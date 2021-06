Com 99,295% da apuração concluída, Pedro Castillo lidera a disputa pela presidência do Peru, com ao menos 8.803.629 votos válidos, 68.473 a mais que a rival, Keiko Fujimori, que vê as chances de virada nas eleições ficarem cada vez mais inviáveis.

A tendência das últimas horas e a certeza de que grande parte dos votos que faltam serem contabilizados procedem da província de Datem del Marañón, onde Castillo domina, com 67% dos votos até agora, indicam uma provável vitória do candidato da esquerda.