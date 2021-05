O candidato à Presidência do Peru Pedro Castillo, de esquerda, se inclinou para o centro em suas propostas para o país e propôs o que definiu como "mudança progressiva, mas profunda" caso ele vença o segundo turno contra Keiko Fujimori, de direita, no próximo dia 6.

É o que pode ser lido no "Plano de Governo Peru ao Bicentenário - Sem Corrupção", a proposta governamental do candidato, amplamente exigida durante semanas pela imprensa e por parte da população peruana. O documento foi publicado nas redes sociais do candidato.