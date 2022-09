O presidente do Peru, Pedro Castillo, negou nesta segunda-feira as acusações de suposta corrupção em três dos seis casos abertos aos quais responde durante uma diligência realizada na sede do Ministério Público, segundo declarou o próprio governante.

"Negamos e rejeitamos enfaticamente as acusações", disse o chefe de Estado peruano na saída da sede da procuradoria, acrescentando que "uma vez que a informação seja coletada em todas as investigações", irá "testemunhar novamente".