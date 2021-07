O presidente eleito do Peru, Pedro Castillo, entrou nesta quarta-feira no Palácio do Governo pela primeira vez para se reunir com o atual chefe de governo interino, Francisco Sagasti, e iniciar a transição de poder pensando na cerimônia de posse marcada, marcada para daqui a uma semana, quando também será comemorado o bicentenário da independência do país.

Depois de ter esperado pacientemente durante um mês e meio por todos os recursos apresentados pela candidata derrotada no segundo turno das eleições, Keiko Fujimori, Castillo e sua equipe têm pouco tempo para organizar a passagem de bastão.