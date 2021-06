Com 97,28% da apuração oficial do segundo turno das eleições presidenciais do Peru concluída, o candidato Pedro Castillo mantém uma vantagem de 78.737 votos sobre a rival, Keiko Fujimori.

De acordo com a última parcial, o candidato do partido de esquerda Peru Livre recebeu 50,23% dos votos válidos (8.596.896) contra 49,77% (8.518.159) da candidata do partido de direita Força Popular.