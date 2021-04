O primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro (c), durante o VIII Congresso do partido nesta sexta-feira. EFE/ACN/Ariel Ley Royero

O primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC), Raul Castro, reconheceu nesta sexta-feira os "problemas estruturais" da economia do país, que vive uma grave crise, mas ordenou que se continue a colocar limites ao setor privado para evitar o que chamou de "destruição do socialismo".

"O governo cubano não deixou de estar presente com problemas estruturais do modelo econômico que não incentivam o trabalho e a inovação", disse Castro em sua leitura do relatório central do VIII Congresso do partido único cubano, que começou hoje.