O governo do Catar aprovou uma reforma trabalhista que determinou o fim do sistema de 'kafala', em que os funcionários imigrantes ficavam sob a tutela dos empregadores, um dispositivo que ficou em evidência com a chegada em massa de operários para obras da Copa do Mundo de 2022.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que comemorou a decisão, considerada um passo importante das autoridades do país árabe "no respeito dos direitos dos trabalhadores".