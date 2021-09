O ministro das Relações Exteriores do Catar, país que atua como mediador no conflito no Afeganistão, Mohamed bin Abderrahman Al Zani, exigiu nesta quarta-feira que os talibãs abram "um corredor seguro" para a saída e entrada de civis do país, após o fim das operações de retirada das missões internacionais.

O chanceler concedeu entrevista coletiva com a ministra das Relações Exteriores da Holanda, Sigrid Kaag, e garantiu que o governo catariano está trabalhando de "forma contínua para facilitar a saída dos estrangeiros do Afeganistão".