A caverna Tham Luang no norte da Tailândia, que no ano passado ganhou as atenções do mundo por conta do resgate de 12 adolescentes e seu técnico de futebol que ficaram presos no local por duas semanas, foi reaberta nesta sexta-feira como atração turística.

A partir de hoje, grupos de 25 a 30 pessoas terão acesso ao interior da caverna principal, que poderá receber diariamente até 2 mil pessoas.

"O local foi preparado adequadamente para o turismo. Estamos preparados para desenvolver totalmente a área para que os tailandeses sintam orgulho", disse o sub-diretor geral do Departamento de Parques Naturais da Tailândia, Chongklai Voraphongston, durante a cerimônia de inauguração.

Após a bem-sucedida missão de resgate, acompanhada pela mídia de todo o mundo, a caverna permaneceu fechada por meses, aguardando a diminuição da água que inundava o local.

Depois, o Exército e outras autoridades entraram no seu interior para recuperar os equipamentos utilizados durante a operação de resgate.

Até o dia de hoje, havia uma cerca de proibia o acesso e os visitantes podiam ficar 30 metros da entrada da caverna.

Os 12 jovens, que tinham entre 11 e 16 anos, e seu treinador, de 26, entraram no dia 23 de junho de 2018 na caverna localizada na província de Chiang Rai e foram localizados nove dias depois, a quatro quilômetros da entrada.

Todos foram resgatados após uma delicada operação internacional através das galerias parcialmente inundadas, concluída em 10 de julho do ano passado.

Após o resgate, a caverna virou ponto de peregrinação recebendo entre mil e 3 mil visitantes por dia.

No final do mês, chegará aos cinemas o filme "The Cave", e a plataforma de streaming "Netflix" está trabalhando em outro projeto sobre o resgate, no qual vários livros também já foram escritos, além de um museu que foi aberto em frente a caverna com objetos reais utilizados na operação.