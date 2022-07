O embaixador do Cazaquistão na Espanha, Konstantin Zhigalov, explicou, durante uma conferência realizada em Madri, na Espanha, as amplas reformas democráticas à Constituição da antiga república soviética, que visam suavizar o controle de poder do presidente, em favor de um governo mais descentralizado.

A população cazaque aprovou, em referendo realizado no último dia 5, as reformas propostas pelo presidente Kasim-Yomart Tokáyev, que aumentam as funções do Parlamento e promovem melhorias no sistema partidário e judicial, tornando possível uma maior participação da sociedade civil e na proteção dos direitos humanos.