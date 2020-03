O Cazaquistão anunciou na quinta-feira o cancelamento da 12ª Conferência Ministerial (MC12) da Organização Mundial do Comércio (OMC), que seria realizada na capital do país, entre 8 e 11 de junho, devido à pandemia do novo coronavírus.

"A conferência foi cancelada. Todos os participantes foram avisados", disse o vice-primeiro ministro e titular da Economia, Alijan Smailov, a um grupo de jornalistas.

Pouco antes, o presidente cazaque, Kassim-Yomart Tokayev, anunciou o cancelamento de todos os eventos públicos para evitar a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, o vice-primeiro-ministro Eraly Tugzhanov informou durante entrevista coletiva que "a partir de 13 de março no Cazaquistão, eventos de massa, festividades, atividades esportivas, apresentações culturais, bem como a realização de conferências, seminários e exposições são proibidos".

As conferências internacionais canceladas incluem o Fórum Econômico de Astana. EFE

kk-bsi/phg