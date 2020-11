O Cazaquistão está construindo uma fábrica, no sul do país, para produzir vacinas contra o novo coronavírus e outros medicamentos imunobiológicos a partir de 2021, conforme anunciou nesta terça-feira o governo do país.

O vice-primeiro-ministro, Yeraly Tugzhanov, hoje recebeu informações sobre o progresso das obras da unidade do Instituto de Pesquisa em Biossegurança, localizado em Gvardeiski, na província de Zhambyl, próximo a fronteira com o Quirguistão.

A fábrica biofarmacêutica começar a funcionar no primeiro trimestre de 2021 e produzirá entre 30 e 60 milhões de doses de medicamentos imunobiológicos por ano, segundo comunicado divulgado pela Comissão Interdepartamental contra a Propagação da Covid-19.

Ao todo, 145 pessoas trabalham na obra, com 30 peças de equipamento.

No local, além de vacinas contra o novo coronavírus, também serão produzidas outras contra gripe, tuberculose, brucelose, dermatose nodular bovina, entre outras doenças infecciosas.

No último dia 11, os presidentes do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram por telefone e discutiram a cooperação entre os dois países para tentar conter a pandemia do novo coronavírus, o que incluiu a possibilidade de serem produzidas vacinas russas no território cazaque.

O governo do Cazaquistão, inclusive, já iniciou negociações para atrair investidores para esse projeto.

A antiga república soviética totaliza 126.860 casos de infecção pelo novo coronavírus e 1.996 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.