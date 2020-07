O primeiro-ministro do Cazaquistão, Askar Mamin. EFE/EKATERINA SHTUKINA/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL

O governo do Cazaquistão estendeu até o próximo dia 2 de agosto a quarentena em vigor desde o último dia 5, devido ao aumento de casos do novo coronavírus no país, informou nesta terça-feira o primeiro-ministro, Askar Mamin.

"A fim de estabilizar a situação epidemiológica, tomamos a decisão de prorrogar as medidas restritivas na República por mais duas semanas a partir do dia 20", disse ele em uma reunião governamental, onde também prometeu 42,5 mil tenges (cerca de R$ 550) por um mês aos cidadãos que necessitem de ajuda.