O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev. EFE/Arquivo

O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, ordenou nesta quarta-feira uma prorrogação de duas semanas das restrições de saúde para impedir a propagação do novo coronavírus decretado no último dia 5 e que estaria em vigor até o dia 2 de agosto.

Essa decisão, segundo declaração da presidência cazaque, deve-se à necessidade de "consolidar o efeito positivo das medidas restritivas adotadas em julho e levar em conta a possibilidade de complicar a situação epidêmica no Cazaquistão e nos países vizinhos".