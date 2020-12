O Cazaquistão começou, nesta segunda-feira, a produzir a vacina russa Sputnik V, com a qual planeja iniciar uma campanha nacional de vacinação no mês de fevereiro, informou o governo cazaque.

O primeiro-ministro do país, Askar Mamin, participou do lançamento da produção da vacina no Complexo Farmacêutico de Karaganda, cidade do centro do país, segundo nota do governo.

"A vacinação em massa com a vacina Sputnik V produzida no Cazaquistão começará em fevereiro de 2021", disse Mamin, tal como citado pelo comunicado do governo.

Ele disse que médicos, professores, estudantes, membros das forças de segurança, assistentes sociais e pessoas pertencentes a grupos de risco serão vacinados em primeiro lugar.

Premiê do Cazaquistão, que destacou a importância de localizar a produção do Sputnik V em seu país, destacou que a vacinação será voluntária.

A fábrica de Karaganda planeja produzir 2 milhões de doses desta vacina sob um acordo russo-cazaque.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o início da pandemia no Cazaquistão, com uma população de quase 19 milhões de habitantes, foram registrados 190.966 casos e 2.609 mortes por Covid-19. EFE

