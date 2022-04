As reformas políticas planejadas no Cazaquistão continuarão mesmo que surjam protestos como os que abalaram o país no início do ano, advertiu nesta quinta-feira o secretário de Estado cazaque, Erlan Karin.

"A única resposta é não parar as reformas", disse Karin, quando questionado sobre o surto de violência em janeiro durante uma reunião com jornalistas estrangeiros em Nursultan.