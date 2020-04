O presidente do Cazaquistão, Kassim-Yomart Tokayev, anunciou nesta segunda-feira a prorrogação para até 11 de maio do estado de emergência decretado no país, com o objetivo de conter a propagação da Covid-19.

"Tendo em vista a situação no país e com base nas propostas da Comissão de Estado e dos especialistas, decidi decretar a extensão do estado de emergência até 11 de maio deste ano", disse o presidente.