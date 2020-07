O presidente do Cazaquistão, Kasim-Jomart Tokayev, anunciou que prorrogará por duas semanas, a partir desta terça-feira, a quarentena que foi reintroduzida no dia 5 de julho devido ao aumento de casos de Covid-19 no país.

"Em relação à situação epidemiológica no país, o regime de quarentena será prorrogado por mais duas semanas. Amanhã (terça-feira), a comissão governamental tomará uma decisão", escreveu Tokayev em redes sociais em dia de luto nacional pelas vítimas da Covid-19.