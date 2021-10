O 7º Congresso Mundial de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais será realizado no próximo ano de 14 a 15 de setembro em Nursultan, capital do Cazaquistão, conforme acordado pelo secretariado nesta quarta-feira em uma reunião no país da Ásia Central.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente do Senado do Cazaquistão, Maulen Ashimbayev, no final da XIX reunião do Secretariado do Congresso que ele lidera.