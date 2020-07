Depois da polêmica gerada por um alerta emitido pela China, o governo do Cazaquistão incluirá a partir de agora nas estatísticas sobre os casos de Covid-19 também aquelas pneumonias que foram negativas para o coronavírus, mas que mostram sinais da doença.

"A partir deste sábado, casos confirmados laboratorialmente de Covid-19 serão combinados com casos de pneumonia com resultados negativos em testes PCR, mas que mostram sinais clínicos e epidemiológicos da doença", declarou o Ministério da Saúde cazaque em comunicado conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS).