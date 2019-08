CBS e Viacom anunciaram nesta terça-feira um acordo para voltar a unir as duas empresas, que se separaram em 2006, em uma única companhia batizada como ViacomCBS, que terá faturamento de US$ 28 bilhões por ano.

Em comunicado, as duas empresas informaram que a ViacomCBS será uma "companhia de conteúdo premium líder em escala global e na multiplataforma, com todos os ativos, as capacidades e escala para ser uma das mais importantes produtoras e transmissoras de conteúdo do mundo".