A Comissão Europeia (CE) lembrou nesta terça-feira que, desde o mês de janeiro, recomenda limitar para "viagens essenciais" o fluxo de pessoas do Brasil ou de outras regiões afetadas por novas cepas do coronavírus, como a África do Sul.

"A Comissão levou estas variantes muito a sério desde o início do ano" e apoia "a ideia de ter uma abordagem europeia mais forte em relação as regiões", de modo a limitar as viagens "apenas para essenciais" a partir de áreas com novas cepas, disse o porta-voz da CE para o Interior, Adalbert Jahnz, em entrevista coletiva.