A Comissão Europeia (CE) propôs nesta segunda-feira que os Estados-membros diminuam as restrições sanitárias para os viajantes não essenciais que entrem na União Europeia, com base no "progresso das campanhas de vacinação" e possibilitem um "freio de emergência" para novas variantes do coronavírus.

O executivo comunitário, que pretende que a sua proposta entre em vigor em junho, defende a "permissão da entrada na UE por motivos não essenciais não só a todas as pessoas de países com boa situação epidemiológica, mas também a todas as pessoas que receberam a última dose recomendada de uma vacina autorizada pela UE", disse a Comissão em um comunicado.