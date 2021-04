A Comissão Europeia (CE) reiterou nesta quinta-feira sua vontade de "abordar" a relutância que alguns países da União Europeia (UE) e do Parlamento Europeu têm em relação ao desmatamento da Amazônia, com o objetivo de poder ratificar o acordo comercial com os países do Mercosul, firmado em 2019.

A porta-voz da Comissão Europeia, Miriam García, disse hoje que Bruxelas está "consciente das preocupações com o desmatamento e queremos abordá-las".