Os telefones celulares do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, e da ministra da Defesa do país, Margarita Robles, foram submetidos a escutas "ilícitas e externas" pelo sistema de ciberespionagem Pegasus, segundo dois boletins técnicos do Centro Criptológico Nacional.

O Executivo espanhol informou nesta segunda-feira sobre estes grampos em uma entrevista coletiva conjunta que teve a presença da porta-voz do gabinete, Isabel Rodríguez, e do ministro da Presidência, Félix Bolaños.