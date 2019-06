Os Estados Unidos estão cada vez mais perto de se transformarem em um país "quarentão", já que a idade média nacional subiu de 37,2 anos em 2010 para 38,2 em 2018, segundo dados divulgados nesta quinta-feira.

"A nação está envelhecendo, mais de quatro em cada cinco condados foram mais velhos em 2018 em relação a 2010. Este envelhecimento está motivado em grande parte pelos baby boomers passando a marca dos 65 anos de idade", disse o chefe do departamento de Estimativa de População do Departamento do Censo dos EUA, Luke Rogers, em comunicado.