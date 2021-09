Moradores de Acapulco relataram nesta sexta-feira que cerca de 600 casas em um complexo habitacional ficaram inabitáveis após o terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o sul e o centro do México na última terça-feira.

"Nossas casas estão desmoronando cada vez mais a cada dia, elas parecem biscoitos esfarelando. Dia após dia elas estão desmoronando, agora com este tremor elas não estão mais aguentando. As casas estão ruindo e não podemos viver lá", declarou nesta sexta-feira à Agência Efe a moradora Jaqueline Ocampo, que teve que se mudar para o estacionamento do prédio com sua família.