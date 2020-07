Centenas de passageiros do navio de cruzeiro Ruby Princess, que desembarcou na cidade de Sydney, na Austrália, no dia 19 de março deste ano e está ligada a mais de 700 casos e 20 mortes por Covid-19, entraram com uma ação coletiva contra seus operadores.

As autoridades australianas também estão investigando a Ruby Princess, considerada um dos principais focos da pandemia em seu país, pela suposta violação das normas de segurança ao permitir o desembarque de cerca de 2,7 mil passageiros, apesar de alguns deles apresentarem sintomas como os do novo coronavírus.