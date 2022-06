Centenas de pessoas, diariamente, estão fazendo fila em um centro comercial localizado em Mariupol, na Ucrânia, em tentativa de obterem alimentos e outros itens de primeira necessidade, conforme afirmou nesta segunda-feira Petro Andriushchenko, assessor da prefeitura da cidade ocupada pelos russos.

O representante do governo municipal, que vive fora de Mariupol desde a tomada das tropas de Moscou, divulgou a informação através de mensagem no Telegram, de acordo com a agência ucraniana de notícias "Ukrainska Pravda".