Os funcionários do aeroporto de Hong Kong e das companhias aéreas que operam nele fizeram nesta sexta-feira um protesto no terminal de chegadas com o objetivo de informar aos viajantes estrangeiros sobre a crise política que a região administrativa especial vive.

Os viajantes que chegaram ao terminal 1 encontram centenas de manifestantes vestidos de preto que levavam cartazes como "Libertem Hong Kong!", "A polícia viola a lei de propósito" e "Carrie Lam (a chefe de governo de Hong Kong), renuncie!".