Cerca de 500 pessoas, segundo estimativa da polícia de Bruxelas-Ixelles, se manifestaram nesta segunda-feira frente à embaixada brasileira na Bélgica para denunciar os incêndios que já devastaram milhares de quilômetros quadrados da Amazônia

Com mensagens de "Parem de queimar a Amazônia" e "Ateie fogo no capitalismo", os manifestantes denunciaram em Bruxelas a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo eles, estimula indiretamente os agricultores a cometerem atos ilegais. O grupo citou como exemplo o chamado 'dia do fogo', uma série de queimadas ocorridas nos dias 10 e 11 deste mês na região e que teriam sido convocadas através de grupos de Whatsapp.