Osecretário-geral da central do PIT-CNT, Marcelo Abdala.EFE/Arquivo

A central sindical uruguaia PIT-CNT pediu nesta quinta-feira uma celebração "descentralizada" do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, devido ao aumento progressivo dos casos de coronavírus no país.

De acordo com o PIT-CNT em seu site, o secretário-geral da central, Marcelo Abdala, convidou os uruguaios a mostrarem o orgulho de pertencer à classe trabalhadora em suas casas.