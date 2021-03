A central sindical uruguaia, PIT-CNT, solicitou nesta quinta-feira que o governo de Luis Lacalle Pou conceda uma "renda básica de emergência" às pessoas cuja situação trabalhista foi a mais afetada pela pandemia da Covid-19.

"Se forem adotadas medidas para prevenir a mobilidade, isso tem um impacto no mundo do trabalho. Mantemos as bandeiras da importância da conexão entre as medidas sanitárias que são adotadas e as medidas econômicas", disse o secretário-geral do sindicato, Marcelo Abdala, durante entrevista coletiva.