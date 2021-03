A variante brasileira do coronavírus P1 é a causa de 39,7% dos novos casos detectados em Lima, capital do Peru, depois de ter entrado no país vizinho através da bacia do rio Amazonas, declarou nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Oscar Ugarte.

"A principal variante que causa a Covid-19 em Lima, em 39,7%, é a variante brasileira. É importante saber. Sabíamos que ela tinha chegado (ao país), tinha sido identificada em Loreto e Huanuco, e houve um caso em Lima há algumas semanas", declarou Ugaret em entrevista coletiva.