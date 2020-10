7 out 2020

EFE Patricia Nieto Mariño. Santiago 7 out 2020

A secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Alicia Barcena, disse considerar que o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, tem mais "conhecimento e proximidade" em relação à região latino-americana do que o presidente do país, Donald Trump.

"Biden, como vice-presidente, veio ao Chile, esteve na América Central e teve uma abordagem mais estratégica para a região do que Trump", declarou Bárcena em entrevista à Agência Efe nesta terça-feira, durante a apresentação do Estudo Econômico da Cepal sobre a América Latina e o Caribe 2020, em Santiago, no Chile.