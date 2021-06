Cerca de 10.000 pessoas que iriam trabalhar como voluntárias nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020, o equivalente a 12,5% do total exigido pelo comitê organizador, desistiram de participar dos eventos, de acordo com informações divulgadas pela emissora pública "NHK" nesta quarta-feira.

As baixas ocorreram por diversos motivos, incluindo preocupação com a situação de Covid-19 ou mudanças na disponibilidade de voluntários devido ao adiamento do evento, segundo detalharam fontes da organização à emissora, que acreditam que as desistências não representam um problema para a realização dos Jogos.