Cerca de 200 imigrantes foram resgatados na madrugada desta quinta-feira nas águas marítimas próximas às ilhas de Lanzarote e Grande Canária, na Espanha, em quatro botes precários em que viajavam, entre outras pessoas, 24 mulheres, três crianças e dois bebês.

As informações divulgadas pela Guarda Civil do país europeu, pouco depois da operação de resgate, indicaram a presença de 188 ocupantes na embarcação, provenientes da África Subsaariana e do norte do continente.