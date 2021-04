O congestionamento de embarcações causado pelo encalhe do cargueiro Ever Green, no Canal de Suez, segue de grandes proporções, devido as quase 250 embarcações que aguardam para fazer a passagem pelo local.

Segundo a companhia de serviços logísticos Leth Agencies, que opera e, vários estreitos e canais do mundo, ao todo, 249 navios estavam aguardando pela manhã a vez de cruzar o Canal de Suez, por onde passa 10% do comércio marítimo mundial e 25% de todos os cargueiros do planeta.